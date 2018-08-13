Gençlik Kampı Sona Erdi

Kilis Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Gençlik kampı yoğun katılım ve eğlenceli bir şekilde sona erdi.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Resul Osman Dağında düzenlenen 1'inci Gençlik Kampı Güzel bir katılım ve eğlenceli bir şekilde tamamlandı. Gençliklerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kamp ateşi, canlı müzik ve çeşitli ikramlarla doğayla iç içe bir program düzenlendi. Gençler yaptıkları açıklamada, Bu imkanları bizlere sağlayan değerli Belediye Başkanımız Hasan Kara'ya gençlik kampına gelem tüm gençler adına teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - KİLİS