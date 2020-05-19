Gençlerin kullandığı hatlarda otobüslere internet
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Gençlerin kullandığı hatlarda otobüslere internet

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015'te WizmirNET adıyla başlattığı ücretsiz ve kablosuz internet hizmetine ESHOT otobüslerini de dahil ediyor.

Gençlerin kullandığı hatlarda otobüslere internet
19.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015'te WizmirNET adıyla başlattığı ücretsiz ve kablosuz internet hizmetine ESHOT otobüslerini de dahil ediyor. Pilot uygulama üniversite bağlantılı 10 hatta, toplam 60 araçta başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, WizmirNET adıyla kentin meydanlarında başlattığı, ardından İZDENİZ gemilerine taşıdığı ücretsiz ve kablosuz internet hizmetine ESHOT otobüslerini de dahil ediyor. ESHOT Genel Müdürlüğünün, WizmirNET işbirliğiyle başlattığı çalışmada üniversite bağlantılı otobüsler ücretsiz-kablosuz internet hizmetine uygun hale getirildi.

Otobüslerde ücretsiz internet hizmetine ilişkin pilot uygulama Ege, Dokuz Eylül, İzmir Ekonomi ve İzmir Katip Çelebi üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bağlantılı 8, 171, 330, 470, 515, 800, 817, 878, 963 ve 969 hat numaralı toplam 60 otobüste başlatıldı. Bu otobüsleri kullanan vatandaşlar, mobil telefonlarından WizmirNET'e bağlanıp, istenen adımları takip ederek internet hizmetinden yararlanabilecek. Bir kez bağlantı yapıldıktan sonra mobil telefonlar aynı araca diğer binişlerde otomatik olarak internete bağlanacak.

Sosyal medyaya kota yok

Otobüslerden yapılan internet bağlantılarında sosyal medya girişleri için herhangi bir kota olmayacak; ancak kötü niyetli kullanımı engellemek için bazı güvenlik tedbirleri uygulanacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, bağlantının kolayca yapılabilmesi için hazırlattığı "üç adımda internete bağlanma" temalı afişleri de otobüslere astı. Hizmetin daha fazla sayıda otobüste uygulanması için çalışmalar sürecek.

7 milyon İzmirli yararlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, WizmirNET adıyla başlattığı ücretsiz-kablosuz internet hizmeti, halen 27 ilçedeki 42 sabit noktada ve İZDENİZ gemilerinde devam ediyor. Uygulamadan yararlanarak yapılan giriş sayısı 7 milyona ulaştı. Otobüslerin de dahil olmasıyla bu sayının hızla artması öngörülüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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