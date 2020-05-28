HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
28.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:21

Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline, kulüp doktorları tarafından test yapıldığı belirtilerek, "Kovid-19 testlerinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.

Testlerin negatif çıkması üzerine Gençlerbirliği, 12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig hazırlıklarına bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi Spor
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Spor
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Survivor'dan elendikten sonra başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdi! Spor
Survivor'dan elendikten sonra başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdi!
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın Spor
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak Spor
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim Spor
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test...
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
Atilla Gökçe, TFF'nin 'Küme düşme kaldırılsın' talebini reddedeceğini öne sürdü
Atilla Gökçe, TFF'nin "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddedeceğini öne sürdü
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Özkan Uğur Ersin Korkut Bergüzar Korel Yeliz Yeşilmen
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Twitter Yassıada Instagram Galatasaray
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 09:24:46. #1.15#
title