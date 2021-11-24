Gençlerbirliği, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü sahasında konuk edeceği Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan futbolcular, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Yarı sahada taktik çalışma ve gol oyunu ile süren idman, son bölümde yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Metehan Mert: "Gençlerbirliği'nin yeri Süper Lig'dir"

Takımın stoperlerinden 22 yaşındaki Metehan Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her geçen hafta daha iyi bir noktaya geleceklerine inandığını söyledi.

Son 3 haftadır kötü bir gidişatları olduğunu belirten Metehan, "Buna bu hafta Bursaspor ile oynayacağımız maçla 'dur' demek istiyoruz. Takım olarak iyi hazırlandık. Mutlak galibiyet istiyoruz. İnşallah 3 puan alıp, bir seri yakalamayı hedefliyoruz. Gençlerbirliği'nin yeri Süper Lig'dir. Takımımızı olması gereken yere getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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