Genç Şarkıcı Aleyna Tilki'den Rekor Kıran Bornozlu Paylaşım

Genç Şarkıcı Aleyna Tilki'den Rekor Kıran Bornozlu Paylaşım

Yaptığı her paylaşımla olay olan Aleyna Tilki, ilginç paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tilki'nin bornozlu paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.

Türkiye'de birçok kişi tarafından Instagram üzerinden takip edilen ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen genç ve başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

PEMBE BORNOZLU PAYLAŞIMI ON BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği pembe bornozlu fotoğrafıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Aleyna Tilki, kısa süre içerinde on binlerce beğeni aldı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin paylaşımına takipçileri büyük ilgi göstererek yorum yağmuruna tuttu. Takipçileri yorumlarıyla Tilki'nin paylaşımını beğendiklerini belli etti.

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