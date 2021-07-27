Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek

Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı Bilişim Vadisi öncülüğünde düzenlenen Oyunla Gelecek Kampı'nın dördüncüsü, 16-29 Ağustos arasında Beyşehir kamp alanında gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı Bilişim Vadisi öncülüğünde düzenlenen Oyunla Gelecek Kampı'nın dördüncüsü, 16-29 Ağustos arasında Beyşehir kamp alanında gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi (DIGIAGE) ile oyun geliştirme kampları gerçekleştiren Dijital Türk Oyunları Platformu (DiTOP), Konya Büyükşehir Belediyesi ile Beyşehir kamp alanında 500'ü aşkın katılımcı ile kamp düzenledi.

Dijital oyun sektörüne yeni girişimcilerin dahil edilmesi amacıyla düzenlenen Oyunla Gelecek kamplarına, oyun tasarlamak, dijital sanatların farklı alanlarında kendini geliştirmek, dijital sinema ve animasyon üretim süreçlerine dahil olarak yüksek gelirli bir iş sahibi olmak isteyen yazılımcı ve tasarımcı gençler başvurabiliyor.

Başvuruların www.oyunlagelecek.com web sitesinden yapıldığı kamp, online olarak da takip edilebilecek.

Beğenilen oyunlar ticarileştirilecek

Kamp sonunda, dijital oyun sektörüne yatırım yapmak isteyen yerli yabancı yatırımcılarla, genç girişimcilerin buluşabileceği bir Oyun Ekosistemi Buluşması da gerçekleştirilecek.

Kamp boyunca yeni oyunlar üreten ekipler, kamp sonunda sektörün ünlü firmalarının yöneticileri karşısında sunumlar yapacak ve oyunlarını pazarlamaya çalışacak. Bir yarışma havasında geçen sunumlar sonunda beğeni kazanan oyunların ticarileşmesi sağlanacak.

Konya kampı, TRT Çocuk, ANFİYAP, OYUNDER, Üretken Akademi, Üniversiteler, Gamefactory ve birçok sektör kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilecek.

Dijital Türk Oyunları Platformu (DiTOP) Kurucu Başkanı Okan Özbay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye'nin son yıllarda dijital oyun sektöründe adını küresel pazarda duyurmaya ve rekor denebilecek başarılara imza atmaya başladığını belirtti.

Düzenledikleri kampların, ülkenin dijital oyun sektöründe gelişimine de katkı sağladığını ifade eden Özbay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Disiplinli, becerikli ve tasarıma ilgi duyan, farklı alanlardan arkadaşlarımızı da bu kamplarımıza bekliyoruz. Kamplarımız genç arkadaşlarımızın hem kendilerini hem de dijital ekonomiye dair farklı sektörlerde yapılan üretim biçimlerini keşfetmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. 16-29 Ağustos arasında dördüncüsünü yapacağımız kampta, önceki kamplarda deneyim ve başarı kazanan birçok arkadaşımız hikayeleri ile birlikte ustalık yapacaklar. Derler ya 'Balık tutmayı öğretmek gerek' diye. İşte biz tam onu yapıyoruz, genç arkadaşlarımıza dijital okyanusta en büyük balıkları nasıl avlayacaklarını öğretiyoruz."???????

Kampa ilişkin katılım koşulları ve birçok detaya "www.oyunlagelecek.com" web sitesinden ulaşılabilecek. ???????

Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek
Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek
Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek
Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Türkiye'de 16 bin 809 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 16 bin 809 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Derya Uluğ Demet Akalın Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 12:47:39. #1.16#

title