Genç Kızılay'dan "Dijital Tır"na ziyaret
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Genç Kızılay'dan "Dijital Tır"na ziyaret

Genç Kızılay'dan 'Dijital Tır'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla aktarıldığı "Dijital Tır"nı ziyaret etti.

Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla aktarıldığı "Dijital Tır"nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan tır, Afyonkarahisar'ın ardından Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapılarını geçtiğimiz gün ziyaretçilere açmıştı. Bu kapsamda Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri tırı ziyaret ederek, İHA simülasyonunu tecrübe etti. Tır yetkililerinden bilgi alan gençler, daha sonra hatıra fotoğrafı çekindiler. - BİLECİK

Genç Kızılay'dan 'Dijital Tır'na ziyaret
Genç Kızılay'dan 'Dijital Tır'na ziyaret
Genç Kızılay'dan 'Dijital Tır'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Genç Kızılay'dan "Dijital Tır"na ziyaret - Haberler
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