Genç Kız Girdiği Evden Giyim Eşyası Çaldı
Samsun’da 18 yaşındaki genç kız girdiği evden giyim eşyası çaldı.
Samsun'da 18 yaşındaki genç kız girdiği evden giyim eşyası çaldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki E.U. kapısını açarak girdiği evden yaklaşık bin 500 lira değerinde giyim eşyası çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan E.U., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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