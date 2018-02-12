Bilecik'te Genç Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması İl Finali programı düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun yıldız, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye başkanı Münür Şahin, Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve kurum müdürleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, tarımsal üretim ve beslenmede en büyük rolü kadınların oynadığını belirtti. Yıldız, "Gerek dünyada gerekse ülkemizde tarımsal üretim ve beslenmede en büyük rolü oynayan kadındır. Kadın ülkemizde büyük bir çoğunluğu küçük işletmelerden oluşan aile tarımında erkeğin en büyük destekçisidir. Tarlada üretimde yer alan kadın, bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmenin yanında, evinin işlerini yapmakta ve ailenin beslenmesinde de en büyük görevi üstlenmektedir. Kısacası kırsal alanda kadın ailenin her şeyidir, tarlada üretendir. Kadın Anadır, bacıdır, yardır. Kadın birçok özellik taşıyan mücevherdir. Evini yönetendir. Ailesini besleyendir. Kadın toplumun sigortasıdır. Bu büyük sorumlulukları göğüsleyen kadınlarımızın birbirleriyle kaynaşmalarının sağlanması, kadın çiftçilere götürülen eğitim ve yayım çalışmalarının sonuçlarının görülmesi, tarımsal konulardaki performanslarının değerlendirilmesi, kendilerine olan güven duygularının geliştirilmesi ve girişimcilik ruhunun aşılanması amacıyla Genç Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışmasını düzenlemiş bulunmaktayız" dedi.

"Amacımız bayanların bu sektörde var olduğunu ön plana çıkartmak"

Yıldız konuşmasının devamında, amaçlarının bayanların da bu sektörde var olduğunu ön plana çıkartmak istediklerini ifade ederek, "Genç çiftçi projelerinin desteklenmesi programı bakanlığımızca tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenerek, gelir düzeylerinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Bu programı düzenlemekteki amacımız tarımımızın yükünü çeken olmazsa olmazımız bayanların bu sektörde var olduğunu ön plana çıkartmak, farkındalık yaratmak ve geçtiğimiz yıllarda İl genelinde destek alan kadın çiftçilerimizin bilgi ve tecrübelerini artırmaktır. Biz kadınlarımıza değer verdiğimiz için genç çiftçilerden önceliği kadınlara verdik. Genç çiftçi projesinden 2016 ve 2017 yıllarında toplam 270 çiftçimiz faydalanmış olup, bunlardan 146 kişi bayan, 124 kişi erkek çiftçimizdir. Böylece kadınlarımıza daha fazla değer verdiğimizi ortaya koymuş olduk. Ayrıca ilimizde Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği ile Göl Flanöz Gölpazarı ve Çevresi Kadın Girişimi Kooperatifi kurulmuş olup, sizlerin ufkunu açmak ve her zaman yanında, desteklediğimizi göstermek adına Kocaeli Karatepe'ye ve Bursa'ya teknik geziler düzenledik. Milli tarım ruhu buluşması kapsamında kadın çiftçilerimizi Ankara' ya götürdük. Burada bizim amacımız bakanlık olarak toprağı suyla, çiftçimizi de bilgiyle buluşturmak. Toprağı doğru suyla, çiftçimizi de doğru bilgiyle buluşturmak. Kadın çiftçilere gereken değerin verilmesini ve ürettiklerine, harcadıkları emeklerine saygı duyulması gerekmektedir. Tüm Yarışmacılarımızı medeni cesaretlerinden ötürü kutlar başarılı bir yarışma geçmesini temenni ederim" şeklinde konuştu.

İl Müdürü Yıldız'ın konuşmasının ardından, düzenlenen yarışmada 1'inci olan Bilecik'in İnhisar İlçesinde yaşayan Hacer Altunay, 2'nci olan Bilecik'in Gölpazarı İlçesinde yaşayan Kamile Kulaksız ve 3'üncü olan Bilecik Merkez ilçede yaşayan Büşra Kocaman'a protokol üyeleri tarafından katılım belgeleri verilerek, yarışmada dereceye giren yarışmacılara altın, para ve hayvan yeminin takdim edilmesinin ardından program sona erdi. - BİLECİK