"Genç Caz" konserleri canlı yayımlanacak İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 27. İstanbul Caz Festivali'nin habercisi Genç Caz Değerlendirme Konserleri, canlı yayında müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 27. İstanbul Caz Festivali'nin habercisi Genç Caz Değerlendirme Konserleri, canlı yayında müzikseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Garanti BBVA'nın sponsorluğunda gerçekleştirilecek festival, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla sonbahara ertelenirken, Genç Caz konserleri 11-12 Temmuz'da yapılacak.

Türkiye'de, amatör veya yarı profesyonel olarak caz ve benzeri müzik türleriyle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukları profesyonel sahneyle tanıştırmayı ve müzik dünyasına hazırlamayı amaçlayan etkinlik, izleyicisiz Salon İKSV'de gerçekleşecek.

İKSV'nin YouTube kanalından yayımlanacak konserlerde Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Cemre Kıralioğlu Quartet, Deli Bakkal, Gökhan Ulusoy Quintet, Ox, Saynur Eren Duo Project, Tersopalas ve Udgang Trio sahne alacak.

Kaynak: AA