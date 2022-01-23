Geminbeli Geçidi'nde tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
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Geminbeli geçidinden görüntü Ekiplerin çalışması Yolda kalan tır Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor SİVAS - Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.
SİVAS (AA) - Geminbeli geçidinden görüntü
Ekiplerin çalışması
Yolda kalan tır Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor
SİVAS - Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde de araçlar trafikte güçlükle ilerliyor.