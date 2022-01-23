Geminbeli Geçidi'nde tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Haberler
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Geminbeli Geçidi'nde tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Geminbeli geçidinden görüntü Ekiplerin çalışması Yolda kalan tır Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor SİVAS - Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

SİVAS (AA) - Geminbeli geçidinden görüntü

Ekiplerin çalışması

Yolda kalan tır Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor

SİVAS - Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde de araçlar trafikte güçlükle ilerliyor.

Geminbeli Geçidi'nde tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Geminbeli Geçidi'nde tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Geminbeli Geçidi'nde tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

Sivas, kar, Güncel, Haber

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