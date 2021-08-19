Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Demet Akalın izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!
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Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Demet Akalın izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Demet Akalın izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Her gün bir çeyrek altın ve haftanın en başarılı gelinine beş altın bilezik veren Gelinim Mutfakta, bu sezonda ekranın en çok izlenen, konuşulan yarışma programı olmaya devam edecek.

Her gün bir çeyrek altın ve haftanın en başarılı gelinine beş altın bilezik veren Gelinim Mutfakta, bu sezonda ekranın en çok izlenen, konuşulan yarışma programı olmaya devam edecek.

Her sezon olduğu gibi yine yarışmacı gelinler yaptıkları yemeklerle kayınvalidelerinin beğenisini kazanmaya çalışacak. Daha zor yemeklerin yer aldığı, kıyasıya rekabetin yaşanacağı, birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin yer aldığı program yine izleyicinin gözdesi olacak.

Programın sunucusu Demet Akalın: "Yeni sezona bomba gibi hazırlandık. Bu sezon gelinlerimiz de çok iddialı. İnanın bölümleri çekerken hem çok gülüyoruz hem de çok heyecanlanıyoruz. Bomba gibi bölümlerle seyircimizle buluşmak için gün sayıyoruz" diye konuştu.

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta, 23 Ağustos Pazartesi saat 13.00'den itibaren yeni bölümleri ile Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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