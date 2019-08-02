GELİNİ VE TORUNUYLA EVİNE GİDERKEN BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN İRAN UYRUKLU KADIN ÖLDÜ

İran uyruklu, Feher Alipoor(42) isimli kadın, gelini ve torununun yanında bıçaklı saldırıya uğradı. Eski eşi olduğu iddia edilen kişinin saldırısına maruz kalan Feher Alipoor, boğazından ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralandı. Talihsiz kadın hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı.

Olay, Ankara'da saat 22.00 sırlarında Etimesgut 30 Ağustos Mahallesi 1051. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feher Alipoor isimli İran uyruklu kadın, gelini S.M. ve 4 yaşındaki torunuyla birlikte iki ay önce taşındığı evine gittiği sırada, eski eşi olduğu belirtilen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, Alipoor'u boğazından ve karnından bıçakladı. Bu sırada Alipoor'un gelini ve torunu dehşet içinde kalırken, olay yerinden kaçarak yol üzerindeki büfeye sığındı. Bıçaklı saldırgan ise daha sonra geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

Talihsiz kadın, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alipoor, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alipoor, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOMOBİLLE GELİP PUSU KURMUŞ

Saldırıya ilişkin detaylar, olay yerindeki bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın, plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobille olay yerine gelişi, arka sokakta bekleyişi ve olay sonrası hızla otomobille kaçması yer alıyor.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından, önce saldırganın kaçtığı otomobilin güzergahını tespit etti. Kısa süre sonra da saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

(Güvenlik kamerası)

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Saldırganın aracıyla gelmesi

- Saldırganın kaçışı

Olay yerindeki kalabalık

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(Vatandaş kamerası)

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Kadının ambulansa alınması

Detaylar

Haber: Caner ÜNVER-Fatih POYRAZ-Alper KORKMAZ/ANKARA,

Kaynak: DHA