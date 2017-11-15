Gelibolu'da Cemaate Çorba İkramı

Gelibolu İlçe Müftülüğü tarafından tarihi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde her Cuma günü sabah namazından sonra cemaate çorba ikram ediliyor.



Gelibolu'da geleneksel hale getirilen etkinlikte her hafta Cuma günü hayırsever vatandaşlar tarafından tarihi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde sabah namazından sonra cami cemaatine çorba ikramı yapılıyor.



Hazırlanan çorbalar hayırsever vatandaşlar tarafından sabah namazı çıkışında cemaate ikram ediliyor. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler;"Bu tür programları önemsiyoruz. Amacımız, sabah namazına haftada bir gün de olsa daha çok cemaatin gelmesini sağlamak. Özellikle çocuklarla ve gençlerle sabah namazında buluşmayı toplum olarak sabah namazında bir araya gelmeyi arzu ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE