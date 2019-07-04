Gelecek durak: Nantes

Merve Aydın, Türkiye Basketbol Federasyonu’na verdiği röportajda şu cümleyi kuruyordu: "Milli takıma çağrıldığım gün, en güzel doğum günümdü." Merve bu cümleyi kurduğunda yıl 2017 idi.



Basketbola 10 yaşında başlayan Aydın, 14 yaşındayken Mersin’de girdiği A Takım seçmelerinde başarılı oldu. Bir sene sonra, yani 2009 yılında ise Mersin Büyükşehir Belediyespor'da profesyonel kariyerine başladı. En büyük şansı, kendisinin de birçok kez belirttiği gibi, Ceyhun Yıldızoğlu olmuştu. İki sezon boyunca beraber çalıştığı Yıldızoğlu onun ufkunu genişletmişti. Mersin’de geçirdiği verimli yıllardan sonra kariyerini sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde devam ettiren Merve Aydın, son iki sezonunu Hatay Büyükşehir Belediyespor'da geçirdi.



Geride bıraktığımız sezon, Merve Aydın’ın kariyerindeki en başarılı sezon oldu. Ortalama 29 dakika sahada kalıp maç başına 7,5 sayı üreten 25 yaşındaki basketbolcu, takımının geçirdiği başarılı sezona büyük katkı sağladı. Çeyrek finalde Galatasaray’a elense de normal sezonu üçüncü sırada bitiren Hatay BŞB’nin asıl başarısı ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmesiydi. Fenerbahçe’yi yenerek kupaya uzanılan bu maçta Merve Aydın yine sahada en çok kalan oyunculardan biri olmuş ve takımına 7 sayılık katkıda bulunmuştu.











Merve Aydın geçirdiği bu güzel sezonun ardından, Türkiye'de kadın basketbolcuların pek tercih etmediği bir hamle yaparak kariyerine yurt dışında devam etme kararı aldı. Başarılı basketbolcunun yeni durağı, geçtiğimiz sezon EuroCup’ta mücadele eden Fransa temsilcisi Nantes Rezé olacak. Hedefi bir gün WNBA’ye gitmek olan Merve Aydın’ın bu hayalini gerçekleştirmesi için yeni takımı bir basamak olabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.





Hazırlayan: Ezgi ÜNAL