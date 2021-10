Geçici İşçi Noter Kura Sonucu ve Sözlü Sınav İlanı

Üniversitemiz bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamında 20 Eylül 2021 tarihli ve 31604 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Geçici İşçi statüsünde Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) alımına ilişkin başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmış ve Geçici İşçi statüsünde Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) Alım Kurası 01/10/2021 tarihinde saat 10. 00'da noter huzurunda Rektörlüğümüz Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Noter tarafından çekilen kura sonucu asil olarak belirlenen adayların sözlü sınavları 12 Ekim 2021 Salı günü saat 10: 00'da Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi A-Blok Öğrenci Girişi Güre Yerleşkesi Mevlana Celaleddin-i Rümi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle devam edilecektir.

Bu bağlamda; asil ve yedek adayların herhangi bir hak kaybına uğramaması için ilan edilen saatte sınav salonunda hazır bulunması önem arz etmektedir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav saatinden 15 dakika önce kimlik belgeleri ile birlikte sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Noter tarafından çekilen kura sonucu asil ve yedek olarak belirlenen adaylar 06-08 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine (17: 00) kadar aşağıda istenen belgeleri Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

NOTER KURA SONUCU ASİL VE YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER Nüfus Cüzdanı Fotokopisi İkametgah belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir. ) 2 adet vesikalık fotoğraf Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir. ) Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir. ) SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir. ) Terhis belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir. ) Başvurulan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair sağlık raporu (Tek Hekim Olabilir. ) MEB onaylı Kalorifer Ateşçisi (Katı Yakıtlı) Sertifikası (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir. ) KALORİFER ATEŞÇİSİ (KATI VE SIVI YAKIT) ALIM SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN TAKVİM TARİH YER SAAT Asil ve Yedek Adayların Belge Teslim Tarih/Yer 06-08 Ekim 2021 Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı --- Sözlü Sınav Tarih/Yer/Saat 12 Ekim 2021 Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi A-Blok Öğrenci Girişi Güre Yerleşkesi Mevlana Celaleddin-i Rümi Konferans Salonu 10: 00 Sözlü Sınav Açıklama Tarihi 13 Ekim 2021 www. giresun. edu. tr --- Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihi 14 Ekim 2021 Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı ---

NOTER KURA SONUCU ASİL VE YEDEK ADAYLARIN İSİM LİSTESİ

ALUCRA TURAN BULUTÇU MESLEK YÜKSEKOKULU

ASİL EMRE P*****R - T. C. 480*****798 SONER B***R - T. C. 147*****948 YILMAZ D**U - T. C. 290*****312 SÜLEYMAN A**A - T. C. 308*****392 YEDEK ABDULMUTTALİP T*****İ - T. C. 281*****230 NİZAMETTİN S***R - T. C. 339*****168 BEKİR H*****I - T. C. 206*****204 ÖZKAN C****N - T. C. 152*****414

ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU YAĞLIDERE YERLEŞKESİ

ASİL FATİH Ç***N - T. C. 487*****752 BİLAL E**Z - T. C. 497*****204 CEMİL H****T - T. C. 448*****580 İSMAİL Ç***K - T. C. 293*****834 YEDEK AHMET K***Ş - T. C. 267*****922 YENER B***K - T. C. 338*****084

EYNESİL KAMİL NALBANT MESLEK YÜKSEKOKULU

ASİL MEHMET Y***A - T. C. 169*****420 SERHAT B***I - T. C. 348*****488 FATİH C****İ - T. C. 375*****386 YUSUF K**A - T. C. 270*****298 YEDEK OĞUZHAN C****İ - T. C. 428*****436 MEHMET B****K - T. C. 496*****236 CEM K***L - T. C. 456*****900 MURAT A***N - T. C. 170*****100

ŞEBİNKARAHİSAR YERLEŞKESİ

ASİL ŞERİF K*****I - T. C. 128*****862 UĞUR Ö****K - T. C. 459*****716 LEVENT K****Z - T. C. 202*****824 SERKAN A**I - T. C. 393*****498 BURAK D***U - T. C. 406*****202 YÜKSEL T*T - T. C. 303*****168 EMRAH K***L - T. C. 140*****408 YAVUZ Y****Z - T. C. 448*****606 YEDEK ALPASLAN B*****T - T. C. 309*****524 YASİN Y****Z - T. C. 448*****760 HASAN T****L - T. C. 195*****100 REMZİ Ç***İ - T. C. 105*****532 SUAT T*N - T. C. 466*****306 TOLGA K*Ç - T. C. 117*****218 AZİM S***Ş - T. C. 170*****810 ZEKERİYA T***I - T. C. 101*****884

TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU

ASİL ÜNAL O****Ş - T. C. 127*****484 İBRAHİM K**A - T. C. 389*****968 TEMEL G*K - T. C. 273*****394 MESUT K*********Z - T. C. 358*****582 YEDEK TUNCAY A***N - T. C. 111*****596 OGÜN T***N - T. C. 221*****342 NURETTİN C****İ - T. C. 470*****160 GÖKHAN K***Ç - T. C. 309*****998 Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri