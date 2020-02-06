Geçen yıl evlenmiş

06.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:40

İstanbul'da uçak kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Tekirdağlı Diş Hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın memleketinde yas var. Genç hekimin tabutu Malkara Devlet Hastanesi morguna getirildi. Hastanede bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan yakınlarından Sinan Alıcı, genç hekimin geçen yıl evlendiğini söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen kazada özel bir hava yolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Kazada 30 yaşındaki Tekirdağlı Diş Hekimi Zehra Bilgi Koçar da hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren genç diş hekiminin önce cenazesi otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

HASTANEDE BEKLEYEN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Burada yapılan incelemelerin ardından genç hekimin cenazesi eşine teslim edildi. Küçükçekmece Gasilhanesi'ne götürülen diş hekiminin cenazesinin yarın Tekirdağ'ın Malkara ilçesine defnedilmek üzere memleketi Tekirdağ'a getirildi. Acı haberi duyan genç kadının yakınları yasa boğuldu. Genç hekimin tabutu Malkara Devlet Hastanesi morguna getirildiği sırada yakınları sinir krizi geçirdi.

GEÇEN YIL EVLENMİŞTİ

Genç hekimin yakınlarından Sinan Alıcı yaptığı açıklamada, "Kendisi halamın torunu olur. Çok üzüntülüyüz. Sabaha karşı telefon edildi. Daha önce haberimiz olmadı isim verilmeyince. Kendisi diş doktoruydu. Geçen yıl yazın düğünü olmuştu. İstanbul'da Fenerbahçe tesislerinde düğünü olmuştu. Ne yazık ki üzücü bir haber. Çok üzgünüz elden bir şey gelmiyor. Allah'ın takdiri" dedi.

(Hüseyin Tayyar/İHA)

Kaynak: İHA