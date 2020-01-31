Gece kulübünde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 2 tutuklama

31.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:21

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, gece kulübünde çalışan Gürcistan uyruklu Irma K.'nın (53) öldüğü, 2 arkadaşının yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Gazi K. (28) ve Atakan B. (19) gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Dün sabaha karşı meydana gelen olayda, gece kulübünde çalışan Aslı A. (37), Yıldız Ö. (28) ve Gürcistan uyruklu Irma K., iş çıkışı evlerine gitmek için 06 DTN 66 plakalı otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Araçta bulunan 3 kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Irma K. hayatını kaybederken, Aslı A. ve Yıldız Ö. ise tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, saldırıyı Gazi K. ve Atakan B.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheliler Gazi K. ve Atakan B, Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerden Gazi K.'nın, Irma K. ile ilişki gönül ilişkisi yaşadığı, kadının ayrılmak istemesi üzerine arkadaşı ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Gazi K.'nın ifadesinde, amaçlarının korkutmak olduğunu, öldürme niyetiyle hareket etmediklerini söylediği öğrenildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.