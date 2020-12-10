Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu'ndan ilaç ve aşı konusunda uyarılar
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Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu'ndan ilaç ve aşı konusunda uyarılar

10.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:57
Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu'ndan ilaç ve aşı konusunda uyarılar

Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, vatandaşların aşı ve ilaç kullanımı konusunda hekimlerin tavsiyelerini dikkate almaları gerektiğini bildirdi.

Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, vatandaşların aşı ve ilaç kullanımı konusunda hekimlerin tavsiyelerini dikkate almaları gerektiğini bildirdi.

İlhan Kadıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilaç ve aşı konusunda uyarılarda bulundu.

Kovid-19 için verilen ilaçların düzenli kullanılması gerektiğini aktaran Kadıoğlu, vatandaşlara sadece hekimlerin önerilerini dikkate almalarını tavsiye etti.

Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Hastalık tanısı konduğu andan itibaren ilaçlarınıza hemen başlayın. Virüs enfeksiyonları için ilk üç günün çok önemli olduğunun altını tekrar çiziyorum. İlaçlara ne kadar erken başlanırsa o kadar etkili olma durumu söz konusu. Eğer geciktirirseniz ve yeterli doz almazsanız ultra hızla çoğalan virüse karşı bu ilaçtan fayda alma durumunu yitiririz. Değerli Gebzeliler ilaçlarınızı kullanın ve aşıdan korkmayın lütfen. Ayrıca sağlığımız açısından hastane pandemi polikliniklerinde muayene olup Kovid-19 için sürüntü vermişseniz ilacınızı almadan da hastaneden ayrılmayınız."

Kadıoğlu, vatandaşlara, aşı uygulaması konusunda tanımadıkları numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmemeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Kovid-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgilerin, Sağlık Bakanlığının ve Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini vurgulayan Kadıoğlu, "Size en yakın sağlık kuruluşlarına danışarak bilgi alabilirsiniz. Lütfen tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyin. Aşıya karşı oluşturulan astarı olmayan gereksiz bilgilere de aldırış etmeyin. Şu an hangi aşıya ulaşabilirseniz onu olun. Bu virüse yakalanmadan ve bu hastalığı tecrübe etmeden önce aşılanmaya odaklanalım. Hiçbir aşının, Kovid-19 enfeksiyonu kadar ciddi organ hasarı ya da ölüm potansiyeli riski içermediğini belirtirim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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