Gazze'den atılan roketler İsrail'de 6 kişiyi yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze'den atılan roketler İsrail'de 6 kişiyi yaraladı

Gazze'den atılan roketler İsrail'de 6 kişiyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

İsrail, Gazze'den Askalan (Aşkelon) kentine düzenlenen roket saldırısında 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail, Gazze'den Askalan (Aşkelon) kentine düzenlenen roket saldırısında 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail makamlarından yapılan açıklamada, Gazze'den atılan roketler nedeniyle 6 İsraillinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların ikisinin durumu "orta", dördününün durumunu ise "hafif" olarak nitelendirildi.

İsrail ordusu da Gazze'den 200'den fazla roket gönderildiğini, Hamas'a ait 130 hedefe de saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Engelli 1 Filistinliyle 3 sivilin şehit olduğu son İsrail saldırısına misilleme

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada da Askalan kentine "büyük bir roket saldırısı düzenlendiği" kaydedildi.

Açıklamada, bunun İsrail'in Gazze'nin batısındaki bir evi hedef aldığı ve engelli 1 Filistinliyle 3 sivilin şehit olduğu son saldırıya karşılık düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Eğer düşman, güvenli sivil evleri hedef almaya devam ederse Askalan'ı cehenneme çevireceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kassam Tugayları, daha önce yaptığı açıklamada, 120 kilometre menzilli A120 model yeni bir rokete sahip olduğunu belirterek, 10 Mayıs akşamı Kudüs'e yönelik düzenlenen saldırının A120 model roketleriyle gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İsrail'in 10 Mayıs gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi şehit olmuş, 103 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 24'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 24'e yükseldi
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Aykut Erdoğdu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Muslera Mesut Özil Samet Aybaba Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gazze'den atılan roketler İsrail'de 6 kişiyi yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 09:36:29. #1.15#

title