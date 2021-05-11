Gazze'den atılan roketler İsrail'de 6 kişiyi yaraladı

İsrail, Gazze'den Askalan (Aşkelon) kentine düzenlenen roket saldırısında 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail, Gazze'den Askalan (Aşkelon) kentine düzenlenen roket saldırısında 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail makamlarından yapılan açıklamada, Gazze'den atılan roketler nedeniyle 6 İsraillinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların ikisinin durumu "orta", dördününün durumunu ise "hafif" olarak nitelendirildi.

İsrail ordusu da Gazze'den 200'den fazla roket gönderildiğini, Hamas'a ait 130 hedefe de saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Engelli 1 Filistinliyle 3 sivilin şehit olduğu son İsrail saldırısına misilleme

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada da Askalan kentine "büyük bir roket saldırısı düzenlendiği" kaydedildi.

Açıklamada, bunun İsrail'in Gazze'nin batısındaki bir evi hedef aldığı ve engelli 1 Filistinliyle 3 sivilin şehit olduğu son saldırıya karşılık düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Eğer düşman, güvenli sivil evleri hedef almaya devam ederse Askalan'ı cehenneme çevireceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kassam Tugayları, daha önce yaptığı açıklamada, 120 kilometre menzilli A120 model yeni bir rokete sahip olduğunu belirterek, 10 Mayıs akşamı Kudüs'e yönelik düzenlenen saldırının A120 model roketleriyle gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İsrail'in 10 Mayıs gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi şehit olmuş, 103 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay