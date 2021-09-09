Gazze'de İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi
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Gazze'de İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi

Gazze'de İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 6 tutuklu ve aileleriyle dayanışma için Gazze'de gösteri düzenlendi.

İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 6 tutuklu ve aileleriyle dayanışma için Gazze'de gösteri düzenlendi.

İslami Cihad Hareketi tarafından düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, İsrail'in kaçan mahkumların ailelerine uyguladığı baskıların son bulması çağrısı yaptı.

Hareketin Sendikalar Komitesi yöneticilerinden Tahani el-Ustaz, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, "Kahraman esirler, İsrail'in tüm teorilerine ve her zaman dile getirdikleri güvenlik kaygılarına karşı direndiler." dedi.

Ustaz, firari tutukluların Filistinli esirler tarihinde yeni bir destan yazdıklarını söyleyerek, "İşgal makamlarının barbarca uygulamalarının ardından cezaevlerindeki mahkumlar şu an bir savaş veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olan Gilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açılmıştı.

Gazze'de İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi
Gazze'de İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi
Gazze'de İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi
Gazze'de İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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