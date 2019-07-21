Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Alin Tosca, takımla çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.

Güç, kuvvet ve koordinasyon hareketleriyle tamamlanan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana yeni transfer Tosca da katıldı.

Kaynak: AA