Gaziosmanpaşa'da yollar buz tuttu; yolda kalan minibüsü yolcular itti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Gaziosmanpaşa'da yollar buz tuttu; yolda kalan minibüsü yolcular itti

18.01.2021 10:58 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:09
Gaziosmanpaşa'da yollar buz tuttu; yolda kalan minibüsü yolcular itti

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziosmanpaşa'da trafik felç oldu.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle  Gaziosmanpaşa'da trafik felç oldu. Buz tutan yolda ilerleyemeyen araç sürücüleri yolların tuzlanmamasından şikayet etti. Bir minibüs ise yolcuları tarafından itildikten sonra yola devam edebildi. Gaziosmanpaşa'da etkili olan kar yağışı hem sürücülere hem yayalara zor anlar yaşattı. Karla kaplı caddede ne araçlar ne yayalar ilerleyebildi. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını çalıştıramayınca, diğer sürücülerden yardım istedi. İşlek cadde ve yollarda ise araçlar yine vatandaşların desteği ile ilerleyebildi. Buz pistine dönen Halit Paşa Caddesi'nde ise bir minibüs yolcuları tarafından itildi. Bir kadının ise soğuk havaya ve yağan kara aldırış etmeden tişört ile caddede durması kameralara yansıdı.

"YOLLAR TUZLANSAYDI KAYMAZDIK"

Buz pistine dönen yolda minibüsü itmek zorunda kalan vatandaşlar, yolların tuzlanmamasından dert yandı. Naim Yılmaz, "Ben de yıllarca minibüs şoförlüğü yaptım. Yıllardır da burası böyle. Çıkın şuradan Havuzbaşı'ndan Rami'ye kadar kar bulamazsınız. Yıllardır bu minibüs şoförleri çekiyor bu eziyeti. Bak nefes nefese kaldım yardıma geldim" diye konuştu. Aracı kayan bir başka şoför ise, "Halimizi görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Belediye de yetersiz. Daha önceden bırakıyorlardı tuz, şu an tuz da yok. Haliyle kaydım. Lastikler de kar lastiği aslında. Tuz atmış olsalardı aşağıya doğru gelecekti, yol açılacaktı. Aracı durdurup, edip bekleyeceğiz mecbur. Yapacak bir şey yok" dedi.

(Fotoğraf)


Gaziosmanpaşa'da yollar buz tuttu; yolda kalan minibüsü yolcular itti
Gaziosmanpaşa'da yollar buz tuttu; yolda kalan minibüsü yolcular itti
Gaziosmanpaşa'da yollar buz tuttu; yolda kalan minibüsü yolcular itti
Gaziosmanpaşa'da yollar buz tuttu; yolda kalan minibüsü yolcular itti
Gaziosmanpaşa'da yollar buz tuttu; yolda kalan minibüsü yolcular itti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Fatih Terim İsmail Kartal Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziosmanpaşa'da yollar buz tuttu; yolda kalan minibüsü yolcular itti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 11:08:56. #1.14#
title