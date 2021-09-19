Gaziler Günü Münasebetiyle Atatürk Anıtına Çelenk Sunuldu - Haberler
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Gaziler Günü Münasebetiyle Atatürk Anıtına Çelenk Sunuldu

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Gaziler Günü Münasebetiyle Atatürk Anıtına Çelenk Sunuldu

"19 Eylül Gaziler Günü" kutlama törenleri kapsamında Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunma programı düzenlendi.

"19 Eylül Gaziler Günü" kutlama törenleri kapsamında Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunma programı düzenlendi.

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanlığının Valilik önündeki Atatürk Anıtına sırasıyla çelenklerin sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti.

Günün anlamını belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ekrem Dumlu, "Anadolu'da çakan milli mücadele kıvılcımları Sakarya'da, Dumlupınar'da alev topuna dönüşerek bir volkan gibi patlamıştır. Anadolu halkının ölüm-kalım mücadelesi olan ve yokluktan var edilen bir ordu ile gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi, Anadolu'nun karanlık günlerini aydınlığa dönüştürerek bugünün hür ve bağımsız Türk Cumhuriyeti'nin yolunu açmıştır. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, En Büyük Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, silah arkadaşlarını, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve vatan uğrunda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara da sağlık ve esenlikler diliyorum. " dedi.

Tören, Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencisi Nesibe Selma Şahin ve Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi öğrencisi Melike Al tarafından okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Törene; Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, Vali Yardımcıları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ekrem Dumlu, mülki ve askeri erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazilerimiz katıldı.

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