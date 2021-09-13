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Gaziemir'in Amazonları şampiyonluk için pistte

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Gaziemir'in Amazonları şampiyonluk için pistte

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde mücadele eden Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, 14-15 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek final yarışlarında şampiyonluk için mücadele edecek.

Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, Türkiye şampiyonluğu için piste çıkıyor. Gaziemir'in Amazonları, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 14-15 Eylül'de İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenecek Turkcell Atletizm Süper Lig Final Yarışmaları'nda, 20 branşta mücadele edecek.

Turkcell Atletizm Süper Lig Final Yarışmaları'nda Fenerbahçe,Beşiktaş, ENKA, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Momentum, Mardin Atletizm Spor Kulübü ve Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yarışacak. Mücadele sonucunda en çok puanı toplayan ilk 6 takım, 2021-2022 sezonunda da Türkiye Atletizm Süper Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Belediyenin kadın atletizm takımının tüm zorlukları aşarak elde ettikleri başarılarla tarih yazdığının altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "İzmir'in tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımımızın sporcuları başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde, İzmir'i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan, Fenerbahçe,Beşiktaş, ENKA gibi büyük takımlarla mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Sporcularımızın bu yarışlardan da başarıyla çıkarak yeni sezonda da Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde ilimizi temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Tüm Gaziemirlileri, 14-15 Eylül'de İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenecek final yarışmalarında sporcularımızı desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.

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Haber: Gaziemir'in Amazonları şampiyonluk için pistte - Haberler
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