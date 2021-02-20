Gaziantep Valisi Gül kentte artan Kovid-19 vakalarına ilişkin uyarıda bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığını belirterek, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasakların kalkması için herkesin bıkmadan, usanmadan kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Gül mesajında, "Vaka sayılarımız maalesef geçen haftaya göre yükseliş eğiliminde. Lütfen sosyalleşme ya da taziye gibi sebeplerle bir araya gelmeyelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir