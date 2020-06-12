Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 168 liradan satıldı.
12.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:20
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 168 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|74,00
|74,00
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|168,00
|168,00
|Ceviz içi
|Kg
|60,39
|60,39
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|21,78
|26,23
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,87
|Nohut (9 mm)
|Kg
|4,10
|4,40
|Pirinç
|Kg
|6,80
|6,80
Kaynak: AA