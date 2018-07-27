Gaziantep'ten Kısa Kısa

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) işbirliğinde kurulacak olan Kadın Girişimci Destek Merkezi inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in her konuda olduğu gibi kadın girişimcilere ilişkin çalışmalarda da öncü olduğunu aktardı.

Kadın Girişimci Destek Merkezi'nin her açıdan özgün bir proje olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu projeyle, 'Benim bir fikrim var, şehrimin kalkınmasında söyleyecek bir sözüm var' diyen kadınlarımıza çalışma alanı vereceğiz. Sunulan fırsat eşitliği büyük gelişmelere önderlik edebiliyor. O yüzden bu model Türkiye'de örnek bir model olacak. Merkez, 28 atölyede şehrin, bölgenin ve Türkiye'nin kalkınmasında girişimci kadınlar yetişecek. Kadınlarımızın ekonomiye daha güçlü katkı sunması açısından içerik bakımından önemli bir proje. Sanayi odamızın vizyonunu ve gayretini çok değerli buluyorum. Projenin tüm paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu şehir, farklı şehir olduğunu geliştirdiği güzel projelerle ortaya koyuyor. Bu projeyi birlikte başaracağız, bu alanda da Gaziantep modelini tüm Türkiye'ye göstereceğiz."

Üniversite-Sanayi Akademisi modeli uygulanıyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gama Recycle Ar-Ge Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, uyguladıkları Üniversite-Sanayi Akademisi modelinin Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.

İmzaladıkları protokol kapsamında GAMA Elyaf ve İplik Sanayi A.Ş. ile işbirliğini genişlettiklerine dikkat çeken Rektör Gür, "4'üncü sanayi devriminin bu denli yoğun bir şekilde tartışıldığı günümüzde 4'üncü nesil üniversite kavramını gündeme getirmemiz kaçınılmazdır. İşte bu yeni nesil üniversiteler, sanayi kuruluşları ile birlikte yürütülecek olan, eğitim ve araştırma odaklı uygulamalarla ön plana çıkacaktır. İmzalanan bu protokollerin gereğinin yapılarak hayata geçirilmesi, 4'üncü Nesil Üniversite'nin ayak sesleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Gama Recycle Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaplan ise, Türkiye'nin geri dönüşüm sektöründe halen ekonomiye kazandırılabilecek 5 milyar dolarlık bir potansiyeli bulunduğunun altını çizdi.

Geri dönüşümde Ar-Ge çalışmalarının geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm hepimizin sorumluluğunda olan ve ancak işbirliğiyle muvaffak olabileceğimiz bir endüstridir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gündeminde olsa da, geri dönüşümü etkili hale getirecek tüketim alışkanlıklarının topluma kazandırılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığına, ekonomik boyutuyla alakalı ise Ekonomi ve Hazine Bakanlığına çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Bugün ise, geri dönüşüm sanayisinin en önemli başlıklarından birisi olan bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme alanında üniversite ve sanayi arasında süregelen Ar-Ge işbirliğinin nasıl şahlandığını görmekteyiz. Geri dönüşüm alanında Türkiye'nin ilk Ar-Ge Merkezi'ni kurduk. 2018 sonuna kadar 15 patent başvurusunu tamamlamayı hedefliyoruz. Bu patentlerin ürünlerimizin katma değerini önemli ölçüde artıracağının farkındayız."

Tahtaköprü Barajını besleyecek olan iletim Kanalına sulama suyu verilecek

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tahtaköprü Barajını besleyecek olan KS-30 Kılavuzlu iletim kanalına 30 Temmuz'da sulama suyu verileceği için vatandaşların gerekli tedbirleri alması çağrısı yapıldı.