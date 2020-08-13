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Gaziantep'ten 35 şirket "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2019 yılı listesinde Gaziantep'ten 35 firma yer aldı.

Gaziantep'ten 35 şirket
13.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:10

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2019 yılı listesinde Gaziantep'ten 35 firma yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi yazılı açıklamasında, her yıl sayıyı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gaziantep'in her türlü koşulda çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam ettiğine dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"İSO İlk 500'de Gaziantep'ten 26 firmamız yer almıştı. Bugün açıklanan İSO İkinci 500'deki 35 firma ile ilk binde Gaziantep'ten toplam 61 firmamız yer aldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimiz yeni ve katma değeri yüksek üretimlerle firma sayılarımızı daha da artıracağız."

Kovid-19 salgını dolayısıyla yaşanan sıkıntılara rağmen listedeki firma sayısının yükseldiğini ifade eden Ünverdi, ülke ve dünya için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da Kovid-19 salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerinin giderek azalacağını ve normalleşmeyle birlikte Gaziantep'in gelecek hedeflerine çok daha sıkı adımlarla ilerleyeceğini vurguladı.

Geçen yıl ilk bin arasında 57 firmanın yer aldığını anımsatan Yıldırım, bu sene sayının 61'e çıktığını vurguladı.

Türkiye ortalamasının üzerine çıktıklarına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu yükselişte en önemli pay sahipleri iftiharla bahsettiğimiz firmalarımız. İnancımız odur ki gelecek yıl da bu sayı artacak ve Türkiye ekonomisindeki önemimizi hızla artıracağız. Gaziantep Ticaret Odası olarak hedeflerimiz, hayallerimiz var. Şehrimizi ekonomik anlamda ülkemizin ilk 4 ilden biri yapmak istiyoruz."

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da kentteki sanayicilerin salgın dönemindeki zor koşullarda önemli bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Gaziantep sanayisi inşallah salgının tamamen sona ermesiyle katma değeri yüksek üretimlerle ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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