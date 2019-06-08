Gaziantep'teki müzelere bayram ilgisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı müzeler, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 günde ortalama 32 bin kişiyi ağırlayan müzeler, şehrin değerine değer kattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmişle gelecek arasında sağlam bir köprü kurmak amacıyla kurulan müzeler, tarihe ışık tuttu.

Gazi şehrin yaşayan müzeleri, kentin yerel kültürünü de yansıttı.

Fıstık Müzesi'nde menengiç kahvesiyle fıstık kolonyası, Hamam Müzesi'nde şerbet, Mutfak Müzesi'nde ise yuvalama ve köylü kahkesi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, Kendirli Gazi Kültür Merkezi, Hamam Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Gaziantep Kalesi ve Kahramanlık Panorama Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Ramazan Bayramı'nın en canlı ve hareketli mekanları oldu.

Kaynak: AA