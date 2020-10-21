Gaziantep'te zaman ayarlı patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te zaman ayarlı patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı

21.10.2020 19:31 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:34
Gaziantep'te zaman ayarlı patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı

Gaziantep'te park halindeki aracın altında zaman ayarlı patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili iki şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te park halindeki aracın altında zaman ayarlı patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili iki şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Ekim'de Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği yakınına bırakılan el yapımı patlayıcı düzeneğinin kontrollü şekilde imha edilmesi sonrası gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bomba düzeneğini olay yerine yerleştiren H.H. ile kendisini taşıyan aracın sürücüsü V.E.İ, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne silah sağlama" suçlamasıyla tutuklandı.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Karşıyaka Polis Merkez Amirliği yakınında 17 Ekim'de park halinde bulunan aracın altındaki çantada 3 parça halinde yaklaşık 1 kilo 200 gram ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı tespit edilmiş ve kontrollü şekilde imha edilmişti. İki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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