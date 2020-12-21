Gaziantep'te uyuşturucu madde karşılığında çalıntı eşya satın alan 6 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu madde karşılığında çalıntı eşya satın alan 6 şüpheli yakalandı

21.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:36
Gaziantep'te uyuşturucu madde karşılığında çalıntı eşya satın alan 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde karşılığında çalıntı elektronik malzeme satın alan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu madde karşılığında çalıntı elektronik malzeme satın alan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Şehitkamil Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde "bilgisayar tamir atölyesi" adı altında bir iş yerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda çalıntı elektronik malzeme ele geçirildi.

İfade işlemleri için jandarmaya götürülen şüphelilerin, uyuşturucu madde karşılığı çalıntı elektronik malzeme satın aldığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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