Gaziantep'te Turizm Haftası Kutlamaları Başladı

Gaziantep'te, Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı. Gaziantep Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi meydanında düzenlenen törenle başladı. Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde okunun İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtına çelenk konuldu.

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, turizmin sanayi, bilişim ve enerji sektörü kadar önemli bir sektör olduğuna dikkat çekerek, Ülkemiz açısından ise turizm en az sanayi, bilişim, enerji kadar önemli bir sektör haline gelmiştir. Sahip olduğumuz tarihi ve zengin turizm değerlerimizi iyi değerlendirdiğimizde şehrimizi daha ileriye taşımak için tüm paydaşlarımız ile hep birlikte çalışıp gayret gösterdiğimiz zaman turizmden iyi gelir elde ettiğimizi, halkımızın refah düzeyinin arttığını ve dünya barışına katkı sağladığımızı hep beraber görüyoruzö dedi.

Kaynak: DHA