Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü
Gaziantep'te adres sormak için kamyonetinden inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te adres sormak için kamyonetinden inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İhsan Yeter (34), 27 AAZ 638 plakalı kamyonetini adres sormak için Gaziantep-Nizip kara yolunun bağlantı noktasında durdurdu.
Yeter'e aracından indiği sırada, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarpıp kaçtı.
Kazada, İhsan Yeter olay yerinde hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yeter'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Jandarma, kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.