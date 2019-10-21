Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü

21.10.2019 11:26

Gaziantep'te adres sormak için kamyonetinden inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İhsan Yeter (34), 27 AAZ 638 plakalı kamyonetini adres sormak için Gaziantep-Nizip kara yolunun bağlantı noktasında durdurdu.

Yeter'e aracından indiği sırada, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarpıp kaçtı.

Kazada, İhsan Yeter olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yeter'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Jandarma, kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA