Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde A.K'nin elinde bulunan kaçak silah ve bazı mühimmatları satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, fiziki takibe aldığı A.K'yi aracıyla seyir halindeyken Gaziantep-Nizip karayolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1 piyade tüfeği, 30 mermi 41 fişek, 2 tabanca, 2 şarjör, 14 tabanca fişeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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