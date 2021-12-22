Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı - Haberler
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Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişi tedavi altına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişi tedavi altına alındı.

Metil alkolden zehirlendiği iddiasıyla Karkamış Devlet Hastanesi'ne başvuran D.G, buradaki ilk tedavisinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan D.G'nin tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

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