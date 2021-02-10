Gaziantep'te, bir dakika arayla 2 deprem

Gaziantep'te, bir dakika arayla 2 deprem GAZİANTEP'te, bir dakika arayla Richter ölçeğine göre 3 ve 2.9 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Gaziantep'te, bir dakika arayla 2 deprem

GAZİANTEP'te, bir dakika arayla Richter ölçeğine göre 3 ve 2.9 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine saat 14.39'da merkez üssü Şehitkamil ilçesi olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.92 kilometre olarak ölçüldü. Bu sarsıntıdan bir dakika sonra bu kez merkez üssü Şahinbey ilçesi olan 2,9 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem ise yerin 6.94 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kent merkezinde hissedilen sarsıntılarla birlikte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Kısa süreli bekleyişin ardından vatandaşlar, yeniden ev iş yerlerine girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı