Gaziantep'te 2 bin 830 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 830 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
04.08.2020 08:45 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:50
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 830 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 830 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Ekipler, ayrıca denetim yaptıkları 458 iş yerinden birine cezai işlem uyguladı.
Kaynak: AA