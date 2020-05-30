Gaziantep polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon Gaziantep polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon Gaziantep polisinden 32 adrese eş zamanlı operasyon Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 32 adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Gaziantep polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon

Gaziantep polisinden 32 adrese eş zamanlı operasyon

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 32 adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Gazişantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Vatan, Hacıbaba, Akdere, Ulaş, Aydıntepe, Bekirbey ve Özgürlük mahallelerinde Helikopter ve Drone destekli 260 Personel ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına (torbacı) yönelik 32 ikamet ve 12 araca operasyon yaptı. Yapılan aramalarda, 1 kilo 600 gram Metamfetamin, 700 gram esrar, 300 gram sentetik Kannabinoid, 550 gram eroin, 280 adet Captagon hap, 110 adet Ecstasy hap, 34 kök kenevir bitkisi, 5 adet hassas terazi, 5 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 18 şüpheli şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Kaynak: İHA