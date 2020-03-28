GAZİANTEP 'Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› GAZİANTEP 'Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi? - Haberler
Koronavirüs, Rektör, Gür, Güncel

GAZİANTEP 'Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi?

?Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi?

28.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:20
GAZİANTEP 'Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi?

?Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi?

GAZİANTEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, koronavirüste, iyileşen hastadan alınacak plazmanın nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların nisan ayı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Rektör Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ve tedavi üzerinde çalışan Doç. Dr. Umut Elboğa ile düzenlediği basın toplantısında, bulunan tedavi yöntemi ile ilgili bilgileri paylaştı. Rektör Gür, "Bu tedavi yöntemiyle antikor aktarımı sağlayan plazma nakli ile hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş Covid-19 hastalarından alınan kan, şekilli elemanları uzaklaştırılarak, ayrıca virüs, bakteri ve parazit gibi patojenlerden arındırılarak plazmasına ayrıştırılacak. Bu plazma yeni Covid-19 hastalarına tedavi veya sağlık çalışanları gibi yüksek risk grubundaki kişilere hastalıktan korunma amaçlı güvenli olarak verilebilecek" dedi.

Ayrıştırılan kan ile hasta tedavisini amaçladıklarını ifade eden Rektör Gür, "Dünyada kan değişimi yapılıyor ama temel sorunu şu, nakil sırasında bazı zararlı patojenler de yeni hastaya geçip zarar verebiliyordu. O yüzden sistemin bazı sorunları vardı. İşte bu noktada bizim sistemimiz devreye giriyor. Biz hasta iyileştikten sonra kanını 600 mililitre kadar alacağız. Daha sonra çeşitli aşamalardan geçirip, hasta olan kişiye verirken, arada viral patojenler olmadan enjekte edeceğiz. Tedavide asıl mesele buydu, biz de bunu çözdük. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Nisan ayı sonunda tedaviye başlamış olabileceğiz" şeklinde konuştu.

İYİLEŞEN HASTALAR DONÖR OLACAK

Rektör Gür, sistemi ilk olarak Türkiye'ye Gaziantep Üniversitesi'nin getirdiğini ifade ederek, bu konuda iyileşen hastalara büyük iş düştüğünü belirtti. Gür, koronavirüs hastası olup iyileşmiş olan donörlere ihtiyaç olacağını vurgulayarak, "İyileşmiş hastalarımız bize kan bağışı yapacak ki koronalı hastalara fayda verebilelim. Bu konu çok önemli. Bunu başardığımızda donörlerimizin kanı çok sayıda kişiye umut olacak? dedi.

'KANDAKİ PATOJENLERİ YOK EDİYORUZ'

Koronavirüsün dünyanın 190 ülkesinde yayılan bir virüs olduğunu ve Türkiye'nin de bu pandemiye maruz kaldığını ifade eden Gür, dünya genelinde çeşitli ilaç denemeleri yapıldığını dile getirerek şunları ifade etti.

"Bu süreçlerde biliyoruz ki en önemli olan şey aşı ama bu takriben 1- 2 yıl gibi bir süre alıyor. Bu süre içerisinde de tedavi denemeleri yapılıyor. Çin de plazma değişimiyle ilgili çalışmalar yaptı. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu, plazma nakliyle ilgili çalışmaları onayladı. Biz de tedavi üzerine çalışıyoruz. Büyük aşama kaydettik. Bu sistem, dünyada 1-2 merkezde uygulanan bir sistem. "

Tedavi üzerine çalışan Doç. Dr. Umut Elboğa da donörlerden alınacak kanın, sistem üzerinde çoğaltılarak 2 işlemden geçirildikten sonra yeni enfekte olmuş hastalar üzerinde kullanılabileceğini kaydetti.

GAZİANTEP 'Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi?

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

GAZİANTEP 'Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Sıla Funda Arar Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Falcao Tamer Tuna Lionel Messi Yılmaz Vural Nihat Özdemir
Daha Fazla Rize Mart İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: GAZİANTEP 'Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 15:03:53. #1.14#
title