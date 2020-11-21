GAZİANTEP - İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
21.11.2020 22:53 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:59
Polis aracından uyarı yapılması Esnafların evlerine gitmek için hazırlık yapmaları Polislerin vatandaşları uyarması Lokantaya gelen vatandaşın uyarılması Lokantacının konuşması GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler...
Polis aracından uyarı yapılması
Esnafların evlerine gitmek için hazırlık yapmaları
Polislerin vatandaşları uyarması
Lokantaya gelen vatandaşın uyarılması
Lokantacının konuşması
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında vatandaşlar, polis ekiplerince uyarı yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek