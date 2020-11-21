GAZİANTEP - İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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GAZİANTEP - İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

21.11.2020 22:53 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:59

Polis aracından uyarı yapılması Esnafların evlerine gitmek için hazırlık yapmaları Polislerin vatandaşları uyarması Lokantaya gelen vatandaşın uyarılması Lokantacının konuşması GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler...

Polis aracından uyarı yapılması

Esnafların evlerine gitmek için hazırlık yapmaları

Polislerin vatandaşları uyarması

Lokantaya gelen vatandaşın uyarılması

Lokantacının konuşması

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında vatandaşlar, polis ekiplerince uyarı yapıldı.

GAZİANTEP - İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
GAZİANTEP - İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
GAZİANTEP - İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
GAZİANTEP - İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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