GAZİANTEP - İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Polis aracından uyarı yapılması Esnafların evlerine gitmek için hazırlık yapmaları Polislerin vatandaşları uyarması Lokantaya gelen vatandaşın uyarılması Lokantacının konuşması GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler...