Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi - Haberler Spor
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Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut'un doğum günü için pasta kesildi. Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde taraftarların, "Çigoladalı bazda" lakabını taktığı deneyimli hoca için Gaziantep kulübü, "Hocamız için çikolatalı pasta kestik" mesajı paylaştı, sosyal medya yıkıldı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tecbüreli teknik adam Erol Bulut'a doğum günü sürprizi yaptı. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı kutlamadaki renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep kulübü, Erol Bulut'la özdeşleşen espriyi sosyal medya hesabından paylaştı. Erol Bulut için yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut'un doğum gününü çikolatalı pasta ile kutladık" ifadesi yer aldı. Futbolseverler bu paylaşımın altına eğlenceli mesajlar bıraktı.

İşte videoya gelen bazı yorumlar:

Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi

Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi

Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi

Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi

Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Gaziantep FK, Erol Bulut, Spor, Haber

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