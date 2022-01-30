Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tecbüreli teknik adam Erol Bulut'a doğum günü sürprizi yaptı. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı kutlamadaki renkli görüntüler ortaya çıktı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep kulübü, Erol Bulut'la özdeşleşen espriyi sosyal medya hesabından paylaştı. Erol Bulut için yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut'un doğum gününü çikolatalı pasta ile kutladık" ifadesi yer aldı. Futbolseverler bu paylaşımın altına eğlenceli mesajlar bıraktı.

İşte videoya gelen bazı yorumlar: