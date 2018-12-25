Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında Gaziantep'in tarihten bugüne Mezopotamya, Kahramanmaraş, Halep ve Şanlıurfa'dan Akdeniz'e uzanan önemli yolların kesişme noktasında bulunduğunu belirterek, Antep savunmasının da dünya şehir savaşları literatürüne girecek ölçüde etkili ve örnek bir mücadele olduğuna dikkat çekti.

Gaziantep'in, milletin bağımsızlık mücadelesi içerisinde en şerefli sayfaların yazıldığı şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda düşman kuvvetlerine karşı verdikleri destansı mücadeleyle, ay yıldızlı bayrağı gönderde dalgalandıran Antepliler, Anadolu'nun işgal edilemeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Zamanın en güçlü ordularının zalim silahları altında, kuşatılan açlık ve sefalete mahkum edilen, bebekleri açlıktan, kadınları, çocukları top ateşi altında ölen, bu savaşta elinde mermisi, topu, ekmeği kalmamış, sayısını asla unutmayacağımız 6 bin 317 şehit veren bir şehrin evlatları olarak aradan geçen 97 yılda, başta ticaret, sanayi, kültür ve sosyal politikalar olmak üzere birçok alanda, Türkiye'nin ve dünyanın model kenti olma yolunda 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekteyiz. Destansı mücadelede kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA