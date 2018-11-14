Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ambulans Açıklaması

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriye'den dönen özel bir hastaneye ait ambulansta esrar ele geçirilmesiyle ilgili haberde, haberiyle ilgili Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Konu ile ilgili Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çeşitli basın kuruluşlarında 13.11.2018 tarihli, Suriye'den dönen ambulansta esrar ele geçirildi, başlığıyla yer alan haberler hakkında kamuoyunda yanlış algılara sebebiyet vereceği düşünüldüğünden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriye'den dönen özel bir hastaneye ait 01 CGT 37 plakalı ambulansta 20 kilogram esrar ele geçirildiği bu ambulansın Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavisi tamamlanan Suriyeli hastayı ülkesine bıraktıktan sonra Çobanbey Gümrük Kapısı'nda gümrük muhafaza memurlarınca durdulduğu, yapılan aramada sedye altına gizlenmiş 20 kilo esrar bulunduğu tespit edilmiştir, şeklinde geçen haberdeki söz konusu ambulansın Sağlık Bakanlığına ait olabileceği gibi yanlış algılara neden olabileceği düşünülmüştür. Bahsi geçen ambulans Gaziantep ilinde özel bir hastaneye ait olup, Sağlık Bakanlığına ait değildir. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, hassasiyetle takip edilmektedir" denildi. - GAZİANTEP