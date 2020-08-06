Gaziantep İl Müftüsü Hazırlar'dan ziyaret Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Nurdağı ve İslahiye İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Nurdağı ve İslahiye İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

İlçe Müftülüklerini ziyareti kapsamında Nurdağı İlçe Müftülüğünü ziyaret eden Hazırlar, İlçe Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu ve daire personeli tarafından karşılandı.

Daire personeliyle tanıştıktan sonra ilçede yürütülen din hizmetleri hakkında bilgiler alan Hazırlar, ilçedeki Kur'an Kursu'nda incelemelerde bulundu.

İl Müftüsü Hazırlar daha sonra İslahiye ilçe Müftülüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Göreve yeni başlayan İlçe Müftüsü Fırat Kahraman'a hayırlı olsun diyen Hazırlar, daire personeliyle tanıştıktan sonra ilçede yürütülen din hizmetleri hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: AA