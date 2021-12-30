Gaziantep FK penaltılarla turladı

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Samet Çiçek

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme Turu maçında Gaziantep FK normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Bursaspor'u penaltı atışları sonrasında 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

15'inci dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Namık topu içeriye çevirdi. Ceza sahası içinde toplu buluşan Hasan Ayaroğlu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Gaziantep FK'da Maxim, Kiksiou, Yusuf Türk, Mirza Cihan ve Doğan Erdoğan penaltı atışlarını gole çevirdi. Konuk ekipte ise İsmail, Kerem, Çapan ve Tuğbey penaltı atışlarında hata yapmadı. Son penaltıyı kullanan Batuhan, penaltı atışını kaçırınca Gaziantep FK bir üst tura yükseldi.