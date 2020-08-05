Gaziantep FK 17 Ağustos'ta top başı yapıyor Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Süper Lig hazırlıkları kapsamında gerçekleştirecek kamp programı belli oldu.

Buna göre kırmızı-siyahlılar, 16 Ağustos Pazar günü Bolu Gazelle Resort'ta toplanarak, 17 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

17 Ağustos - 2 Eylül tarihlerinde Bolu'da hazırlıklarını sürdürecek olan Gaziantep ekibi, bu süreçte üç hazırlık maçı oynayarak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e dönecek.

Kaynak: AA