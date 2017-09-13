Gaziantep'e Şehit Ateşi Düştü

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ndeki üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan piyade sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya, tedavi gördüğü GATA'da kurtarılamayarak şehit oldu. Çetinkaya'nın şehadet haberi, Gaziantep'teki ailesini yasa boğdu.



Sözleşmeli er olan ve Irak sınırındaki Şemdinli'deki üs bölgesinde görev yapan İbrahim Halil Çetinkaya, geçen pazar günü sınırın Irak tarafından PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda yaralandı. İlk müdahalesinin ardından GATA'ya sevk edilen Çetinkaya, dün gece doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit düştü. Gaziantep'te yaşayan yakınlarını yasa boğan şehit Çetinkaya, bugün ikinci vakti düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.



- Gaziantep