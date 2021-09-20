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Gazi derneklerinin bakımını hükümlüler yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gazi derneklerinin bakımını hükümlüler yaptı

'GAZİLER Günü' nedeniyle ülke genelindeki gazi derneklerinin temizlik, bakım ve onarım işleri, denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından yapıldı.

'GAZİLER Günü' nedeniyle ülke genelindeki gazi derneklerinin temizlik, bakım ve onarım işleri, denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından yapıldı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de 'Gazilik' unvanı verilmesinin yıl dönümü ve 'Gaziler Günü' nedeniyle Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, gazileri yalnız bırakmadı. Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Gaziler Günü' etkinliklerinde; 144 denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından muharip gaziler dernekleri, şehit ve gaziler dernekleri, şehit ve gazi yakınları dernekleri, şehit aileleri ve gaziler dernekleri, harp malulü gaziler dernekleri, gazi aileleri ve yakınları dernekleri, kore gazileri dernekleri ve kıbrıs gazileri dernekleri ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında derneklerin tamamının ihtiyaçları belirlenerek, denetimli serbestlik müdürlükleri personelince dernek hizmet binalarının boyanması, temizlenmesi, bahçelerinin bakım, onarım ve temizlik işleri yapıldı. Ayrıca denetimli serbestlik müdürlüklerinde 'Gaziler Gününü Anma' konulu seminerler gerçekleştirildi.


Gazi derneklerinin bakımını hükümlüler yaptı

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Haber: Gazi derneklerinin bakımını hükümlüler yaptı - Haberler
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