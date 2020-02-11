GAÜN öğrencilerinden Gümrük Müdürlüğü'ne gezi

11.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:49

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu Lojistik Programı Öğrencileri, Öğr. Gör. Ayca Özceylan koordinesinde Gaziantep Gümrük Müdürlüğüne düzenlenen inceleme gezisine katıldı.



Gezi kapsamında Gaziantep Gümrük Müdürlüğü'nde Transit Servisi, Muayene Servisi, Gözetim Servisi, Yabancı Araçlar Kayıt Servisi birimlerinin çalışanlarından bilgi alan öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada görüp, okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkanı buldu.



Birim tanıtımları sonrasında Gümrük Md. Yrd. Zihni Günenç yaptığı sunum ile Lojistik Bölümü öğrencilerine sahadan bilgiler vererek, öğrencilerin merak ettiği birçok konuyu yaşanmış örnekleriyle anlattı.



Öğr. Gör. Ayca Özceylan ise gezi hakkında, "Öğrencilerimize derslerde ne kadar teorik bilgi versek de bu bilgiler uygulama esnasında bazı durumlarda farklı oluyor. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu olarak bu gibi teknik gezilerle öğrencilerimize hem iş ortamında uygulamayı göstermekte hem de öğrencilerimiz mezun olmadan onları iş şartlarına ve hayata karşı motivasyonlarını arttırıp onları daha bilgili, geleceğe karşı donanımlı hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Gaziantep Gümrük Müdürü Ahmet Durmuş, Gümrük Md. Yrd. Zihni Günenç ve Gümrük Müdürlüğü Şefi Makbule Gencer GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan'ı makamında ziyaret etti.



Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan, öğrencilerin gelişimi için bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek, Gaziantep Gümrük Müdürü Ahmet Durmuş, Gümrük Md. Yrd. Zihni Günenç, Gümrük Müdürlüğü Şefi Makbule Gencer ve katkıda bulunan Gaziantep Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA